Giustizia: Campione (Fdi), ‘governo tempestivo nel correggere riforma Cartabia

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il governo è intervenuto immediatamente per correggere i vizi di funzionamento contenuti nella riforma Cartabia per ciò che concerne la procedibilità, soprattutto per quanto riguarda i reati di tipo mafioso. La riforma Cartabia è entrata in vigore il 22 dicembre del 2022 e già il 19 gennaio del 2023 la maggioranza ha presentato il disegno di legge che ci troviamo ad esaminare oggi che stabilisce la procedibilità d’ufficio per determinate fattispecie di reato, a fonte della procedibilità tramite querela come stabiliva la Cartabia. Ecco qual è il metodo del governo Meloni, intervenire con prontezza rispetto ad una riforma che era stata concepita per velocizzare i processi ma che poi ha rivelato i suoi difetti”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione.