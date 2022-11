Ottobre 30, 2022

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Ci sono correttivi da fare e lo faremo con pragmatismo ma nessuno si mette di traverso per questioni ideologiche. Sono correttivi mossi dagli stessi magistrati”. Così Stefano Candiani della Lega a SkyTg24. “C’è chi dice che vanno a rischio di fondi del Pnrr ma i fondi vanno a rischio se non vengono spesi non se si vanno a semplificare la regole per rendere più serio il sistema”.