Giustizia: Cattaneo (Fi), ‘Nordio garantista come noi’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Nordio è un profondo garantista. Ha cambiato radicalmente impostazione rispetto a Bonafede e gli altri, per fortuna. Noi siamo garantisti, gli altri erano manettari. Essere garantisti in ogni declinazione non vuol dire depotenziare gli strumenti di lotta alla criminalità, vuol dire cambiare approccio sui temi di giustizia e lo faremo rispettando e mettendo al centro di tutto i nostri valori di riferimento, in primis la tutela del cittadino che deve essere sempre garantito dalla Costituzione e dalle leggi”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito azzurro, a L’Aria Che Tira su La7.