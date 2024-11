Giustizia: Colucci (M5s), ‘da Lega emendamenti eversivi, bene stop Pagano’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bene ha fatto, e per questo lo ringrazio, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, nel dichiarare inammissibili gli emendamenti della Lega con cui il partito di Salvini pensava di fissare nella Costituzione la prevalenza del diritto italiano su quello europeo. Addirittura la Lega chiedeva di modificare uno dei principi fondamentali della nostra Carta. Non esito a definire questa azione, che si inserisce nel più generale attacco denigratorio della Lega e di tutto il centrodestra verso il potere giudiziario, di carattere eversivo. Si pensi anche al fatto che quegli emendamenti avrebbero colpito al cuore i vincoli che legano il nostro Paese alla dimensione sovranazionale europea. Noi del M5S, esattamente al contrario, nella discussione sugli emendamenti vogliamo sostenere quegli interventi puntuali sulla Costituzione che rafforzerebbero il principio irrinunciabile dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura”. Lo ha detto il capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali, Alfonso Colucci, nella discussione sugli emendamenti al disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati.