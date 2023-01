Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Domani mattina interverrò in dichiarazione di voto sulla relazione del Ministro Nordio in materia di giustizia. Per noi è un tema cruciale, continueremo a far sentire la nostra voce. In diretta dalle 12.45 circa”. Lo annuncia sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte.