Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Ho presentato un emendamento ad un decreto per far rivivere la prescrizione Orlando e sospendere la riforma targata Bonafede. Il Governo darà parere contrario e la maggioranza non lo voterà. Meglio tenersi la Bonafede che accogliere una proposta dell’opposizione”. Così sui social Enrico Costa, deputato di Azione-Italia Viva.