Giustizia: Costa (Az) su ddl Nordio, ‘per campo largo diritti indagato sono di serie B’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Se tutti coloro che in questo Parlamento si dicono garantisti lo fossero davvero, questa legge sarebbe approvata all’unanimità”. Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Azione, intervenendo in Aula alla Camera in discussione generale sul disegno di legge Nordio di riforma della Giustizia.

“Chi si oppone a questo provvedimento -ha spiegato- dimentica infatti i principi costituzionali della presunzione di innocenza, del diritto di difesa, di tassatività, del giusto processo, di inviolabilità della libertà personale, della riservatezza delle comunicazioni. L’opposizione che si qualifica tanto attenta ai diritti, dimentica i diritti del cittadino quando viene coinvolto in un procedimento penale. Dalle parti del campo largo i diritti dell’indagato sono diritti di serie B. Noi abbiamo contestato più volte al governo di essere timido sui temi della giustizia: questo è il primo provvedimento liberale che sta per arrivare a compimento, occupandosi tra l’altro dell’abuso di ufficio. E’ un provvedimento che va nella giusta direzione – ha concluso Costa – e per questo noi coerentemente lo sosteniamo”.