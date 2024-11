Giustizia: Costa, ‘da brividi quanto accaduto a Piana’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Quanto accaduto al vicepresidente della Regione Liguria Piana è da brividi e conferma l’opinione che pubblicare gli atti giudiziari prima della chiusura delle indagini infanga le persone in modo irrimediabile e la loro estraneità ai fatti, accertata successivamente, non rimargina le ferite. La leggerezza con cui si scrivono le ordinanze cautelari, la superficialità con cui ad indagini aperte -senza che la difesa abbia aperto bocca- i media traggono conclusioni prendendo per oro colato le intercettazioni selezionate dalla Procura è una forma di marketing giudiziario illiberale e incivile. Una domanda che girerò in un’interrogazione al ministro Nordio. Qualcuno pagherà per tutto questo?” Lo afferma Enrico Costa, deputato di Forza Italia.