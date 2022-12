Giustizia: Costa, ‘da Camera sì a monitoraggio ministero su conferenze stampa pm’

Dicembre 6, 2022

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – E’ stato approvato alla Camera l’ordine del giorno proposto da Enrico Costa del Terzo Polo che impegna il Governo a far svolgere dall’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia un monitoraggio degli atti motivati dei procuratori della Repubblica circa l’esistenza dell’interesse pubblico che giustifichi l’autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti. Si legge in una nota di Azione.

“L’ordine del giorno, dopo un intenso dibattito, è stato accolto con i voti del Terzo Polo, della maggioranza e del Pd. Contrario M5S”, si spiega. Osserva Costa: “Si tratta di un importante atto di indirizzo che punta a scongiurare nonostante la prassi di conferenze stampa ingiustificate e comunicati delle forze di polizia non rispettosi della presunzione di innocenza, corredati dai nomi delle inchieste e da trailer video, nei quali peraltro non viene fatto cenno alla necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, conclude il vicesegretario di Azione e Presidente della Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio.