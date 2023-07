Giustizia: Costa-Giachetti (Az-Iv), ‘riprendere esame separazione carriere ferma da marzo’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo inviato stamattina una lettera al presidente della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, Nazario Pagano, chiedendogli di reinserire nell’ordine del giorno della commissione che presiede le nostre proposte di legge in materia di separazione delle carriere della magistratura. Su questi provvedimenti, grazie alla sensibilità del presidente, sono state effettuate cinque audizioni, l’ultima a fine marzo. Poi il tema è uscito dal calendario dei lavori della commissione, in coincidenza con l’annuncio del ministro Nordio di presentare un disegno di legge governativo in materia entro il 2023”. Così Enrico Costa e Roberto Giachetti, deputati di Azione-Italia viva e firmatari delle due proposte di legge in oggetto.

“Fermo restando il rispetto per l’operato del governo, riteniamo fondamentale che il Parlamento riaffermi la sua centralità nel dibattito sulla materia, così da uscire da sterili contrapposizioni ideologiche che spesso occupano i media e i giornali. Si creino dunque le condizioni per portare a termine l’iter delle proposte di legge costituzionali, dando una nuova spinta ai lavori di valutazione della commissione”, concludono i due esponenti del terzo polo.