Giustizia: Costa, ‘ho proposto io ritorno alla Cirielli, testo Pittalis in aula il 27 ottobre’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set (Adnkronos) – “Come relatore delle proposte di legge sulla prescrizione ho proposto alla commissione Giustizia della Camera il testo base presentato dal collega Pittalis che prevede il ritorno alla disciplina sostanziale della Cirielli, abrogando altresì l’improcedibilità in appello e Cassazione”. Lo dice Enrico Costa, deputato di Azione.

“La commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base proposto con il voto favorevole della maggioranza e di Azione-Iv ed il voto contrario del ‘campo largo’ Pd-M5s-AVS. Ora verrà assegnato il termine per gli emendamenti. Il provvedimento sarà in aula alla Camera il 27 ottobre. È un passaggio molto importante in cui il nostro gruppo ha avuto un ruolo fondamentale di stimolo e sintesi”, aggiunge Costa.

—

Ufficio Stampa Azione