Giustizia: Costa, ‘su abuso d’ufficio maggioranza in confusione, c’è no Lega’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “La maggioranza va in confusione sull’ abuso d’ufficio. Oggi eravamo pronti a votare in commissione giustizia un testo con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (che noi di Az-IV avremmo sostenuto), ma durante le dichiarazioni di voto il Governo ha bloccato tutto e chiesto un rinvio del punto in discussione. È evidente che, a dispetto delle apparenze, le divisioni nella maggioranza siano notevoli, con la Lega che non accetta l’abrogazione secca di un reato per il quale una valanga di sindaci sono stati indagati, infangati e, solo dopo anni, assolti”. Così Enrico Costa, vicesegretario e deputato di Azione.