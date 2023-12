Giustizia: Crosetto in procura Roma, sentito come persona informata sui fatti

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato in procura a Roma nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, e si è fermato nella città giudiziaria fino a poco prima delle ore 20. Ad accompagnarlo solo la scorta. Non è escluso che Crosetto sia stato sentito come persona informata sui fatti dai magistrati di piazzale Clodio in relazione alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi sulla magistratura.