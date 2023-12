Giustizia: Crosetto, ‘opposizione giudiziaria? Battuta su destini governi centrodestra’**

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – La frase sull’opposizione giudiziaria, nell’intervista al Corriere della Sera che ha generato un terremoto nel governo, “era una battuta, un modo di dire riferito al destino che hanno avuto i governi di centrodestra negli ultimi 20 anni”. Lo precisa il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione.

La frase in questione “era riferita solo a quello”, al fatto che “sembra che ci sia più l’organizzazione di una opposizione da parte di chi ha invece altri compiti” -dice il responsabile della Difesa precisando che “non stiamo parlando della magistratura ma di alcuni esponenti della magistratura”- “piuttosto che una opposizione che, mi pare evidente, non rappresenta in questo momento un pericolo particolare per il governo. I governi reggono fin quando non esiste un’alternativa politica, alternativa politica fin qui non ne hanno messe in piedi – dice Crosetto pungendo il centrosinistra – dunque la vita del governo resta, da questo punto di vista, abbastanza tranquilla”.