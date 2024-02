Giustizia: ddl Nordio in Aula Senato, in serata atteso voto

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – E’ ripresa in Senato la discussione del ddl Nordio, il testo di iniziativa governativa n. 808 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. In Aula, dopo i voti sugli ultimi emendamenti, inizieranno e dichiarazioni di voto dei gruppi, poi il pronunciamento finale sul testo del Senato, dove il ddl Nordio è arrivato in prima lettura.

In Aula restano montati i catafalchi per il voto relativo all’elezione di due senatori segretari e di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Le urne rimarranno aperte fino alle 18.