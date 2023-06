Giustizia: Del Bono (Deloitte Legal), ‘Guidare il cambiamento per non esserne travolti’

Giugno 9, 2023

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – LMC Survey 2023 si propone di aiutare i General Counsel a traghettare i propri dipartimenti legali verso la terza era della creazione di valore.

“Le nuove istanze, il vento del cambiamento che sta arrivando nella avvocatura in generale – Alessandro Del Bono Managing Associate Head Legal Management Consulting Deloitte Legal), avrà un impatto anche nelle funzioni in house. È compito dei General Counsel guidare questo cambiamento per evitare di esserne travolti. Siamo sempre più convinti che non esista il dipartimento legale perfetto in assoluto, ma che senza dubbio esiste il dipartimento legale perfetto per l’organizzazione in cui opera”.