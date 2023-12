Giustizia: Della Vedova a Crosetto, ‘circostanzi le sue accuse, non ha risposto su merito’

Dicembre 1, 2023

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – ”Non posso essere soddisfatto della sua replica, perchè non è stata nel merito della domanda posta. Il ‘Corsera’ non ha intervistato un comune cittadino ma il ministro della Difesa, autorevole esponente del governo Meloni… Lei oggi è ministro della Difesa, lei ha tutti gli strumenti per intervenire o raccogliere informazioni sul tema da lei sollevato”. Quando accaduto ”è gravissimo dal punto di vista istituzionale… Se lei parla di opposizione giudiziaria, lei deve circostanziare un’accusa precisa, che non può essere un sentito dire”. Lo ha detto Benedetto della Vedova, esponente di + Europa, firmatario dell’interpellanza al ministro della Difesa sulla giustizia, replicando a Guido Crosetto in Aula, alla Camera.