Giustizia: Donzelli, ‘nessuna lezione da Conte’

Gennaio 23, 2023

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia e il Governo Meloni non prendono lezioni da chi, quando era premier, ha scarcerato i mafiosi con la scusa del Covid. Il Governo, fin dal primo atto sul carcere ostativo, ha reso la vita più dura ai mafiosi. Conte invece continua a raccontare falsità e a mettere in dubbio il mantenimento del 41 bis mentre nessuno nella maggioranza ha mai ipotizzato di toccarlo”. Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia.

“Non tiri in ballo il dubbio sul carcere duro ai mafiosi se non vuole indebolire lo Stato nella lotta alla mafia. Non ci siamo scordati -aggiunge- di quando il suo mentore Beppe Grillo diceva che la mafia ‘aveva una sua morale prima di essere corrotta dalla finanza’. Basta messaggi ambigui: dal Governo della Nazione vigileremo affinché da parte dello Stato non ci sia alcun cedimento nei confronti della criminalità organizzata”.