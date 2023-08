Giustizia: Faraone (Iv), ‘proposta su valutazione magistrati è ingiusta’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Nella passata legislatura a calci e pugni riuscimmo a far passare un emendamento del collega Enrico Costa alla riforma Cartabia, che introdusse il fascicolo di valutazione dei magistrati. Sciopero dell’Anm. A chi affida Nordio la disciplina dello strumento? Agli scioperanti. Diciotto dei ventisei membri della commissione sono infatti magistrati”. Lo scrive su X Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

“La commissione – spiega – tira fuori una proposta che prevede che il magistrato, per essere valutato negativamente, dovrà accumulare una serie di errori giudiziari che verranno presi in considerazione solo se preponderanti rispetto al totale. Quindi se un magistrato, in un anno, caccia in galera per errore cinque innocenti su 10 arresti totali, sarà un buon magistrato e verrà valutato positivamente. Lo stesso principio varrà per i magistrati giudicanti”. “Una sconcezza incredibile, che di fatto fa saltare per aria e rende inapplicabile la norma. Opporsi duramente a questa ingiustizia sarà il minimo sindacale”, conclude Faraone.