Giustizia: Fdi, ‘da Delmastro conferme chiare su salvaguardia tribunali prossimità’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, ieri a Sulmona, ancora una volta parole chiare sulla determinazione del governo alla salvaguardia dei presidi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, soppressi e sottoposti a procedura di proroga. È stato inoltre rimarcato, come più volte da noi evidenziato, come sia in itinere l’iter di riforma della geografia giudiziaria con l’obiettivo di ripristinare i nostri tribunali, dotandoli del necessario personale organico. Si continua a lavorare in questa direzione nell’ambito di un provvedimento più ampio che inglobi anche altri territori italiani ma il fine resta chiaro: restituire all’Abruzzo e nella piena efficienza i propri presidi di prossimità, tanto preziosi per la lotta alla criminalità e per la tutela dei diritti dei cittadini”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Guerino Testa.