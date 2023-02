Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Commissione d’inchiesta sulla magistratura? Lascino perdere. L’unica commissione parlamentare d’inchiesta che serve è quella sulla continua strage sui luoghi di lavoro. Una scia di dolore inaccettabile, perché nel 2023 non si può continuare a morire di lavoro”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un tweet dal 28º congresso nazionale della Fiom in corso a Padova.