Giustizia: Gasparri (Fi), ‘Busia continua a svolgere un improprio ruolo politico’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il presidente dell’Anac Busia continua a svolgere un improprio ruolo politico interferendo con le attività del Parlamento. Forse nel suo nome c’è un refuso perché leggiamo cose che francamente hanno flebile fondamento. Il governo vuole tutelare i valori della legalità. Ma riflette su un reato come l’abuso d’ufficio che ha portato a sette, otto condanne su migliaia e migliaia di procedimenti. Forse di questo, Busia, intento a svolgere un ruolo di propaganda politica, non si è reso conto. Gli basterebbe scorrere le statistiche. Ma le sue continue sortite politiche non interferiranno più di tanto sul cammino del Parlamento. Che con la maggioranza di centrodestra intende difendere i valori della legalità, ma anche evitare la paralisi delle amministrazioni locali. La turbolenza di chi va al di là dei propri ruoli e delle proprie competenze lascia il tempo che trova”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.