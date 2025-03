Giustizia: Gasparri, ‘soddisfatti per riunione capigruppo maggioranza con Nordio’

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’esito del vertice tra capigruppo, ministro Nordio ed altri esponenti di Governo del dicastero della Giustizia. È passata la linea che noi abbiamo sempre sostenuto. In questa legislatura, oltre alla grande riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e il rinnovamento del Csm basato sul sorteggio che porrà fine alle correnti politicizzate delle toghe, si è ribadito che devono essere approvate le leggi sulla prescrizione, sui limiti temporali rinnovabili delle intercettazioni, sui sequestri degli smartphone”. Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri.

“Si tratta di provvedimenti -aggiunge- che Forza Italia ha particolarmente sostenuto e che sono già stati esaminati da un ramo del Parlamento. La loro approvazione, in tempi rapidi, attuerà buona parte del pacchetto giustizia contenuto nei programmi della coalizione di centrodestra. La riunione di via Arenula ha quindi avuto un esito chiaro e molto soddisfacente. Ora al lavoro perché non ci devono essere perdite di tempo e si deve andare direttamente alla realizzazione di questi obiettivi, riformando la giustizia ed arginando il suo uso politico da parte di correnti togate politicizzate”.