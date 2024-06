Giustizia: Gasparri, ‘su abuso ufficio basta propaganda, rispondiamo con numeri e fatti’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il presidente dell’Autorità anticorruzione, non riuscendo a realizzare risultati visibili o utili nella lotta alla corruzione, continua a fare interviste per svolgere il ruolo politico a cui i grillini lo hanno chiamato. E contesta l’abolizione del reato di abuso d’ufficio. Per quanto riguarda questo reato ricordo anche all’immemore o disinformato Busia, che si arrampica sugli specchi facendo un’azione di propaganda senza fondamento, che per il reato di abuso d’ufficio nel 2021 furono indagate 4745 persone e nello stesso anno furono archiviati 4121 casi. Nel 2022 gli indagati furono 3938 e si archiviarono 3536 casi. Per quanto riguarda le sentenze, invece, nel 2021 per questo reato ci furono 318 sentenze con nove condanne pari a 2,8%. Nel 2022, solo 18 sono state le condanne, pari all’8,8% delle sentenze, che furono 205. Quindi, evidentemente, questo reato non funziona ed è inutile che rimanga in vigore con il solo effetto di paralizzare l’attività amministrativa”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Per i corrotti, contro i quali anche Busia dovrebbe combattere, ci sono infinite norme del codice penale -ricorda l’esponente azzurro- che consentono sanzioni gravissime. L’Autorità anticorruzione fu inventata per scopi propagandistici e continua a fare solo propaganda. Per combattere la corruzione esistono: la magistratura ordinaria, la magistratura civile, la magistratura amministrativa, la Corte dei Conti ed una miriade di organismi che possono e devono applicare le norme contro la corruzione, la concussione e tutti gli altri illeciti che prevede il codice penale. La propaganda di Busia è, appunto, propaganda. Alla quale bisogna rispondere con la forza dei fatti e dei numeri. Come ha fatto Nordio e come faremo noi”.