Giustizia Giachetti in Aula, Camera tuteli prerogative parlamentari per attacchi Gratteri**

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenga presso il Csm per tutelare le prerogative parlamentari e stigmatizzare la presa di posizione del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in riferimento ad alcune sue considerazioni espresse durante un’audizione a palazzo dei Marescialli a proposito di interrogazioni presentate alla Camera da Roberto Giachetti, Riccardo Magi ed Enza Bruno Bossio e al Senato da Emma Bonino, sulla vicenda giudiziaria che coinvolge l’esponente di Forza Italia Giancarlo Pittelli. A chiederlo in Aula lo stesso deputato di Italia viva Giachetti.

Già un anno fa, ha ricordato, aveva denunciato in Aula che Gratteri avesse inserito nell’ambito del ricorso al Tribunale della Libertà sugli arresti domiciliari concessi a Pittelli le interrogazioni in questione, senza che a questo seguissero interventi da parte dei vertici della Camera “rispetto ad un atto di una gravità inaudito, lesivo di quelle che sono le prerogative dei parlamentari”.

“Apprendo oggi con colpevole ritardo -ha proseguito Giachetti- che il 30 maggio 2023 il dottor Gratteri è stato ascoltato dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura a proposito della possibilità di essere nominato Procuratore della Repubblica di Napoli e nel corso di quella seduta ha pronunciato le seguenti parole, testuali: ‘ovviamente non posso andare a rispondere ad avvocati che chiamano in Parlamento e dettano interrogazioni parlamentari o a indagati o imputati agli arresti domiciliari che chiamano parlamentari per dettare interrogazioni, non posso scendere a questo livello'”.

“Ma come è accettabile -ha denunciato Giachetti- una cosa del genere, come possiamo rimanere stupiti di quello che accade quando venite a parlare del potere della magistratura? Il potere della magistratura è questo perchè non difendiamo neanche le nostre prerogative difese e volute dalla Costituzione, che non sono le mie, del collega Magi, della collega Bruno Bossio, della collega Bonino. Non è accettabile”.

“Chiedo formalmente che a tutela del Parlamento il presidente della Camera trovi le forme per rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura almeno per stigmatizzare che in sede formale forse un alto magistrato non può permettersi di trattare non me, il Parlamento, in modo così indegno. Uno che dovrebbe pure andare a fare il procuratore della Repubblica a Napoli. Tutta la mia solidarietà ai cittadini napoletani”.

Alla richiesta di Giachetti si è associato anche il deputato di Più Europa Riccardo Magi.