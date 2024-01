Giustizia: Gianassi (Pd), ‘da Salvini inaccettabile attacco a magistratura’

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Quello di Salvini è un inaccettabile e violento attacco alla magistratura. Il vicepremier usa toni inadeguati e sguaiati che non possono essere tollerati. Le riforme della giustizia, che peraltro il Governo Meloni non sta facendo, servono per dare a cittadini e imprese un sistema equo, giusto e veloce, non certo per regolare conti politici o per screditare e sottoporre a controllo politico la magistratura. Il ministro Nordio e la presidente del consiglio prendano immediatamente le distanze”. Così il capogruppo del Pd nella commissione Giustizia di Montecitorio, Federico Gianassi commenta le parole pronunciate dal vicepremier Salvini nel corso di un evento promosso dal suo partito.