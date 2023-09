Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni sulle intercettazioni relative ai procedimenti per mafia, dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, contrasto agli incendi boschivi e in materia di tossicodipendenze. Alle 14.30 si riunirà la Conferenza dei capigruppo per definire il prosieguo dei lavori.