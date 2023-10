Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – E’ in corso, in Aula, la discussione del ddl n. 897 di conversione in legge, in materia di processo penale e civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale magistratura e Pa, approvato dalla Camera. Il provvedimento arriva in Aula senza mandato ai relatori, non essendosi concluso l’esame nelle Commissioni riunite I e II.