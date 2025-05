Giustizia: incontro avvocati-Anm su piattaforma voto, La Lumia ‘obiettivo condiviso’

6 Maggio 2025

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Incontro stamane tra l’Ordine degli avvocati di Milano e le rappresentanze dell’Anm nazionali e locali sulla piattaforma per l’inoltro di segnalazioni nei confronti di magistrati, uffici giudiziari e amministrativi dei Tribunali e Corte d’Appello di Milano. Il confronto “si è svolto in un clima sereno e costruttivo, durante il quale i delegati dell’Anm hanno espresso alcune considerazioni sullo strumento, manifestando nel contempo l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ordine. Sono previsti ulteriori momenti di dialogo in merito ad alcuni profili di natura tecnica in relazione alle tempistiche della procedura e della conservazione del dato” si legge in una nota dell’Ordine.

“Confermiamo la nostra consueta disponibilità al dialogo e al confronto, prassi consueta per il nostro Ordine. Abbiamo ribadito che la costruzione della piattaforma ha richiesto mesi di lavoro, di approfondimento e di interlocuzione costante con la magistratura” commenta il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia. “Siamo orgogliosi di aver realizzato una piattaforma che coniuga trasparenza, riservatezza e spirito collaborativo. Abbiamo un unico obiettivo condiviso con tutte le componenti della giurisdizione: migliorare il funzionamento della giustizia in ogni sua articolazione. Questo ha guidato e guiderà i nostri passi” conclude La Lumia.