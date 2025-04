Giustizia: La Russa, ‘confido in confronto civile tra istituzioni e toghe’

4 Aprile 2025

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – “L’installazione di questa targa ha visto insieme e d’accordo le Istituzioni, la magistratura e gli avvocati ed è quello che vorrei vedere su tutti i temi che interessano la giustizia. La speranza è che i temi che riguardano il modo della giustizia siano risolti tra magistrati, avvocati e Istituzioni, con un civile confronto”. Con queste parole il Presidente del Senato Ignazio La Russa è intervento, al Palazzo di giustizia di Milano, alla cerimonia per l’installazione della targa di bronzo commemorativa degli avvocati caduti in guerra. “Ricordare i colleghi che hanno dato la vita per la Patria e ricordare insieme a loro tutti i caduti di tutte le guerre è un monito prima di tutto per l’arrivo della pace” aggiunge La Russa, il quale ha preso parte alla breve cerimonia insieme ai vertici degli uffici giudiziari milanesi e ad alcune autorità civili e militari.