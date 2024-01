Giustizia: La Russa, ‘serve rispetto reciproco tra politica e magistratura’

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Nei rapporti tra politica e magistratura “auspico che prevalga il rispetto delle prerogative costituzionali dell’uno e dell’altro potere sempre con il reciproco rispetto che c’è già nella stragrande maggioranza dei casi. La mia storia personale dice chiaramente che io questo rispetto l’ho sempre praticato. Me lo hanno riconosciuto sempre anche a sinistra anche se questo non mi ha impedito di censurare singoli comportamenti”. Ad esempio le sentenze in tema di immigrazione “sono casi specifici, in cui è sembrato che la funzione di quei provvedimenti avesse una funzione non solo di giustizia, ma di sostituzione del potere politico. E non è quello il compito del potere giudiziario”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a ‘La Stampa’.