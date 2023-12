Giustizia: M5S, ‘no a scardinare equilibrio poteri con separazione carriere’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “A nulla vale la retromarcia di oggi. Attaccate tutti a testa bassa e poi parlati di complotti con un vittimismo stucchevole. Quello che ci preoccupa non sono sue parole che oggi sono ancora più grottesche, ci preoccupa il fatto che volete scardinare l’equilibrio tra i poteri con le riforme costituzionali e la separazione delle carriere. Troverete il Movimento 5 Stelle a fare le barricate in difesa della Costituzione sempre”. Così Valentina D’Orso dei 5 Stelle in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Guido Crosetto.