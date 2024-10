Giustizia: M5s, ‘norma bavaglio rafforza clima censura e repressione’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Questa norma è una grave violazione del diritto di cronaca, del diritto dei cittadini a essere informati, colpirà duramente i giornalisti e in particolare quelli freelance che non hanno le spalle coperte da grandi editori. I giornalisti saranno costretti a scrivere solo di cronache leggere per non incorrere nel rischio di denunce e querele temerarie. Non solo: la norma bavaglio colpisce anche i diritti dell’indagato. Infatti, a tutela della sua reputazione è importante che i giornalisti possano pubblicare testualmente parti dell’ordinanza di custodia cautelare e non una sintesi che se fatta male può screditare la persona sottoposta a indagini”. Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nella commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.

“Inoltre – proseguono -, la pubblicità dell’ordinanza di custodia cautelare consente il fondamentale controllo dell’opinione pubblica sull’operato del magistrato che assume la delicatissima decisione di privare un indagato della libertà personale. Ogni riferimento alla direttiva europea utilizzato da parte di chi vuole questa norma è falso e pretestuoso, la direttiva non chiede affatto di imbavagliare la stampa”. “Il bavaglio insieme al ddl sicurezza e ad altri provvedimenti del governo porta in Italia un inquietante clima di censura e repressione. Non a caso la maggioranza propone addirittura di inasprire le sanzioni nei confronti dei giornalisti”, concludono i deputati pentastellati.