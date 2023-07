Giustizia: Magi, ‘totale cortocircuito Meloni’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Meloni si augura che la politica resti fuori dal caso La Russa, ma dimentica che il primo politico a esporsi è stato proprio il presidente del Senato La Russa, assolvendo il figlio e minando la credibilità della ragazza presunta vittima di violenze. Meloni sul caso Santanchè dice che un avviso di garanzia non comporta automaticamente le dimissioni, perché è una vicenda extrapolitica. E allora riportiamola alla politica: il ministro del Turismo ha mentito al parlamento italiano. Questo non basta per chiederne le dimissioni?”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Meloni dice anche che non vuole aprire lo scontro con la magistratura e, al contempo, che si riconosce nelle fonti di Palazzo Chigi che accusavano i giudici di ‘schierarsi in maniera faziosa nello scontro politico in vista delle elezioni europee’. Il cortocircuito di Giorgia Meloni è totale. Non sa come uscirne e si arrampica sugli specchi”.