Giustizia: Malpezzi, ‘sostegno a impegno riformatore Governo, Lega confusa’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Con l’approvazione della riforma del Csm si mette un altro tassello nel quadro delle riforme della giustizia. Su questa materia abbiamo sempre sostenuto che dovesse essere il Parlamento a svolgere il suo lavoro. Così è stato”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.

“Noi -aggiunge- sosteniamo l’Esecutivo nel suo impegno riformatore con decisione e spirito costruttivo. Non possiamo dire altrettanto di altre forze della maggioranza che continuano a distinguersi e della Lega che ha messo a rischio il provvedimento, votando più volte contro il Governo, nonostante gli equilibri delicati raggiunti dagli accordi di maggioranza, e che poi oggi ha dato il via libera senza colpo ferire. Un atteggiamento irresponsabile e confuso. Noi continueremo a sostenere il lavoro del Governo Draghi convinti che questa sia la strada per permettere al nostro Paese di affrontare le difficoltà. Noi siamo coerenti, non abbiamo cambiato idea”.