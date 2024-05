Giustizia: Mantovano, ‘per ok a riforma spero tempi non dilazionati’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – In quale ramo del Parlamento verrà incardinata la riforma della giustizia approvata oggi dal Cdm “dipende dalla interlocuzione governo-Parlamento”, dunque “non possiamo stabilirlo ora”. Quanto ai tempi “la materia, del nostro punto di vista, non richiede scelte politiche perché del tutto coerente con gli impegni assunti davanti agli elettori, ma trattandosi di una riforma costituzionale non saranno rapidissimi, ma spero non dilazionati”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm.