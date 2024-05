Giustizia: Mantovano, sorteggio per membri Csm e Alta Corte, profili alta professionalità’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La riforma della giustizia approvata oggi dal Consiglio dei ministri “prevede l’assoluta paritarietà nell’espressione dei componenti del Csm e dell’Alta corte di giustizia disciplinare: in entrambi i casi il passaggio è quello del sorteggio, poi la legge ordinaria stabilirà i paletti, e per l’Alta corte si prevede un profilo elevato di professionalità”, che passa “dall’aver svolto o avere in svolgimento” un ruolo “in Procura generale della Cassazione o ruoli della Cassazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.