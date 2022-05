Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Quando vedo che nelle nostre carceri fino al 40% dei reclusi è in attesa di giudizio, mi vengono i brividi. Allora i referendum sono uno stimolo in più, una sferzata necessaria al Parlamento. Per la mia cultura meglio liberare mille colpevoli che punire un innocente. La libertà individuale deve essere un faro”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci durante la presentazione in Senato del suo libro Io sono un liberale (Piemme) con Anna Finocchiaro.