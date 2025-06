Giustizia: Marina Berlusconi, ‘bene riforma ma serve anche responsabilità civile magistrati’

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia è e deve restare una priorità. Perché un Paese in cui la giustizia non funziona è un Paese destinato a fallire. Certo, non mi illudo che basti una riforma per restituire questo Paese alla piena civiltà giuridica, ma penso che rappresenterebbe decisamente un importante passo avanti. E poi servirebbe anche altro. Andrebbe introdotta una vera e propria responsabilità civile dei magistrati, in nome di un principio sacrosanto che dovrebbe valere anche per loro: è giusto che chi sbaglia risponda dei propri errori”. Lo dice Marina Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Giornale’.