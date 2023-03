Giustizia: Mattarella, ‘Cassano autorevole con eccellente profilo professionale’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “La unanimità dei consensi, espressione dell’apprezzamento del suo valore, rappresenta il riconoscimento dell’autorevolezza della presidente Cassano. Le rivolgo gli auguri più grandi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la nomina decisa dal Csm di Margherita Cassano a primo presidente della Corte di Cassazione.

Ha “un eccellente profilo professionale, nell’arco della sua carriera -ha ricordato il Capo dello Stato- ha svolto funzioni sia requirenti, sia giudicanti, esercitando incarichi direttivi prima nel merito e quindi presso la Corte di Cassazione. In ogni incarico ha mostrato doti e attitudini di elevato livello. Le sue doti di professionalità, riconosciute ovunque e universalmente, trovano ulteriore fondamento nella sua attività di studio e di ricerca, per le quali ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’attività formativa promossa oggi dalla Scuola superiore della magistratura”.

“Sono certo -ha concluso Mattarella- che il suo contributo sarà prezioso anche per i lavori di questo Consiglio e del suo comitato di presidenza. Ne conosce bene i meccanismi, avendo fatto parte del Consiglio superiore nel periodo tra il ’98 e il 2002”.