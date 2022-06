Giustizia: Mattarella, ‘codice civile modello e garanzia di legalità e competitività’

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Il codice civile fu il frutto del lavoro congiunto di giuristi di inestimabile valore ed ha rappresentato un modello per la codificazione in molti altri Paesi. Esso offre ancora oggi valide occasioni di confronto su temi di grande attualità e rappresenta una garanzia di legalità e competitività nella complessa realtà sociale, sempre più proiettata verso una dimensione europea”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione del convegno organizzato dal Csm per gli ottanta anni del codice civile.