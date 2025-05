Giustizia: Mattarella, ‘decisione giudiziale non può essere affidata a intelligenza artificiale’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Lo ius dicere assegnato all’ordine giudiziario costituisce espressione di un sapere che non si esaurisce nel dato tecnico-giuridico e, di conseguenza, non potrebbe mai essere affidato a sistemi di intelligenza artificiale. La decisione giudiziale è destinata, infatti, a incidere sulle persone e sulla realtà sociale, intervenendo in situazioni talora drammatiche. Alla magistratura spetta applicare le norme vigenti Adottando la soluzione adeguata alle peculiarità della singola questione, così da rispondere alle esigenze di giustizia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.