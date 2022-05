Giustizia: Mattarella, ‘per magistrati necessari formazione e aggiornamento’

Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – La Scuola superiore della magistratura “svolge da tempo una preziosa attività nell’ambito dell’ordine giudiziario, che va sviluppandosi ulteriormente, come richiesto da tante esigenze, tanti eventi e tante novità nel mondo giudiziario che richiedono un approfondimento e un ampliamento dei compiti della Scuola. E le nuove iniziative, il notiziario e i quaderni, sottolineano quanto sia avvertita l’esigenza di formazione, di aggiornamento, di un punto di riferimento di interpretazione del ruolo del magistrato che la scuola riveste”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede romana della Scuola superiore della magistratura, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Una scelta e una decisione di “alto significato”, ha sottolineato il Capo dello Stato, trasformando “questo luogo da ostentazione della legalità a sede dell’organismo che cura la formazione e l’aggiornamento di magistrati”.