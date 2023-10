Giustizia: Meloni, ‘cresciuta con idea separazione poteri, mai in conflitto con toghe’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Sulla giustizia e i rapporti con la magistratura voglio essere altrettanto chiara: sono una donna di destra, cresciuta con l’idea della separazione tra i poteri e con un profondo rispetto per i servitori dello Stato. Da parte mia non c’è e non ci sarà nessun conflitto con la magistratura, ma ciò non mi impedisce di pensare che si possa rendere la giustizia più veloce, efficiente e imparziale”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una lunga intervista al Giornale a un anno dal suo insediamento a Palazzo Chigi.