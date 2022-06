Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu (Adnkronos) – Sulla riforma della giustizia “tutte le forze politiche sanno che si è raggiunto un accordo equilibrato sul quale c’è un vincolo di maggioranza. Non saremo noi a metterlo in discussione. Tutti devono assumersi la responsabilità di fronte al Paese e al governo. Non ho mai conosciuto un partito di governo che fa l’opposizione”. Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd , intervenendo in aula sulla riforma del Csm.