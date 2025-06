Giustizia: Nordio, ‘cittadino considerava Stato esattore implacabile, riforma riappacifica’**

6 Giugno 2025

Palermo, 6 giu. (Adnkronos) – “Il rapporto tributario tra Stato e cittadino è sempre stato in Italia abbastanza ambiguo. Da un lato il cittadino vedeva lo Stato come un esattore implacabile, esoso e magari iniquo e altrettanto lo Stato vedeva il cittadino come una sorta di evasore per principio. Tutto questo trovava giustificazione in molte ragioni storiche, psicologiche, economiche e, soprattutto, giuridiche”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo in videomessaggio al convegno degli avvocati tributaristi a Palermo. “Il nostro sistema tributario era vecchio, era troppo bizantino e, diciamocela c’era, tutta partiva dal presupposto che il cittadino fosse un evasore. E, di conseguenza, il cittadino ha reagito, considerando lo Stato come una sorta di nemico o comunque interlocutore ostile”.

“Ecco, questa riforma tende a riappacificare i due soggetti e a farli collaborare più che a metterli l’un contro l’altro armati- dice Nordio- E in questo è essenziale il ruolo della giurisdizione, ma è essenziale il ruolo degli avvocati”, conclude Nordio.