Giustizia: Nordio, ‘critiche De Rao e Grasso? Loro in politica subito dopo avere lasciato Procura’

Giugno 17, 2023

Taormina, 17 giu. (Adnkronos) – “Sia Cafiero De Raho che Pietro Grasso sono entrati subito in politica dopo avere cessato la carica di pm senza il periodo di decantazione che sarebbe necessario. Di nomi ce n’è tanti. A suo tempo avevo detto che il magistrato non dovrebbe mai fare politica, poi ho ritenuto che dopo 5 anni dalla cessione del mio lavoro in magistratura questa decantazione potesse giustificare il fatto di assumere una carica governativa. Ma queste persone che sono entrate in politica nell’immediatezza, dopo avere lasciato la magistratura, hanno condizionato la loro visione del mondo. Ma sono contraddette da tante altre che dicono il contrario, avvocati, accademici, sindaci”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Taobuk a Taormina.