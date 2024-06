Giustizia: Nordio, ‘in tutti paesi anglosassoni carriere separate e pm non si sentono umiliati’**

22 Giugno 2024

Taormina, 22 giu. (Adnkronos) – “In tutti i paesi anglosassoni le carriere sono separate, nell’ordinamento britannico, negli Usa, in Australia, e in altri paesi del Continente europeo le carriere sono separate e non per questo la magistratura si sente umiliata”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenuto a Taobuk a Taormina (Messina). “Quando hanno saputo che qui in Italia, nei consigli giudiziari, i pm danno i voti ai giudici, sono rimasti senza parole – dice – Al Csm la stessa cosa. Pare che in Cassazione in alcune sezioni vi siano giudici che furono pm nello stesso processo dove alla fine la Cassazione si deve pronunciare, Questa interscambiabilità negli ordinamenti anglosassoni è considerata una follia”, ha concluso.