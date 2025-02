Giustizia: Nordio, ‘punti criticità per Ue? Non tali da alterare il testo, mancano le quote rosa’

13 Febbraio 2025

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – “Criticità nel disegno di legge costituzionale non ve ne sono tali da alterare il testo, ma sarà seguito da una serie di leggi ordinarie. Per esempio, manca nella disegno di legge costituzionale la riserva per le quote cosiddette rosa, ma questo lo metteremo nelle leggi di attuazione che saranno leggi ordinarie. Anche il sistema del sorteggio potrà essere meglio definito. Ma una cosa e’ certa: questa legge costituzionale non si modifica”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in video collegamento di ritorno dalla Turchia alla “Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, parlando delle dichiarazioni del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli che ieri, aveva parlato dei “punti di criticità della riforma del Csm” sui quali si e’ appuntata anche l’attenzione della Commissione Ue, aveva sottolineato la necessita’ di “un’approfondita riflessione.