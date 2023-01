Giustizia: Ondei, ‘società non può permettersi magistrati senza qualità’**

Gennaio 28, 2023

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – “Parafrasando lo scrittore Robert Musil la società non può permettersi quei ‘magistrati senza qualità’ nei quali in alcuni casi i cittadini disgraziatamente si imbattono. La valutazione non deve essere algidamente burocratica ma deve essere in grado di descrivere la storia professionale del magistrato e le sue esperienze. La riforma va nel senso giusto anche se presenta criticità che dovranno essere affrontate in sede di decreti delegati”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del presidente della corte di Appello di Milano Giuseppe Ondei, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Con riferimento, invece, alla scelta dei semidirettivi e dei capi degli Uffici basti dire che teoricamente la riforma pone le basi perché il Csm scelga il più idoneo, che non può essere – come qualcuno anacronisticamente vorrebbe – il più anziano senza demerito: come, però, sempre avviene nelle vicende umane spetta, poi, al senso etico delle singole persone deputate alla scelta evitare degenerazioni patologiche spudoratamente nascoste sotto l’usbergo di una sedicente discrezionalità” conclude.